Не менее 294 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

В результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли 294 человек, пострадали свыше 1 тысячи. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
В данный момент в критическом состоянии находятся приблизительно 100 раненых. Близлежащие больницы переполнены. В регион также продолжают поступать врачи из других штатов.
На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Всего участвуют более 1 тысяч работников и специальная техника.
Ранее сообщалось, что железнодорожная катастрофа в Индии унесла жизни 280 человек, пострадали в аварии около 900 граждан.