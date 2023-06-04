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Не менее 294 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

Происшествия
Не менее 294 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

В результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли 294 человек, пострадали свыше 1 тысячи. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

В данный момент в критическом состоянии находятся приблизительно 100 раненых. Близлежащие больницы переполнены. В регион также продолжают поступать врачи из других штатов.

На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Всего участвуют более 1 тысяч работников и специальная техника.

Ранее сообщалось, что железнодорожная катастрофа в Индии унесла жизни 280 человек, пострадали в аварии около 900 граждан.
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