Композиция «Хочу на диско» Елизаветы Фиртич покорила слушателей ЯRUS.Музыка

— Я родилась в семье музыкантов, но всю жизнь занималась изобразительным искусством. К музыкальному творчеству пришла совсем недавно. Все началось с увлечения поэзией: примерно с 2015 года я стала выступать со своими стихами на разных площадках, а в какой-то момент мне пришло в голову совместить поэзию, музыку и графику. Так родился мой первый проект Zugzwng: я отвечала за текст, визуал и исполнение, а моя коллега сочиняла музыку. Мы выпустили несколько песен и выступали с сетами преимущественно в поэтических кругах. После распада нашего дуэта я решила заняться сольным творчеством и назвала новый проект своей фамилией — Фиртич.