Композиция «Хочу на диско» Елизаветы Фиртич покорила слушателей ЯRUS.Музыка

Контрастная стилистика, авторские тексты и легкость звучания: молодая исполнительница Елизавета Фиртич покоряет сольным исполнением пользователей соцсети ЯRUS. О становлении в творчестве, предстоящем релизе и растущей популярности в сервисе ЯRUS.Музыка певица рассказала в эксклюзивном интервью.
— Расскажите о себе и своем музыкальном творчестве.
— Я родилась в семье музыкантов, но всю жизнь занималась изобразительным искусством. К музыкальному творчеству пришла совсем недавно. Все началось с увлечения поэзией: примерно с 2015 года я стала выступать со своими стихами на разных площадках, а в какой-то момент мне пришло в голову совместить поэзию, музыку и графику. Так родился мой первый проект Zugzwng: я отвечала за текст, визуал и исполнение, а моя коллега сочиняла музыку. Мы выпустили несколько песен и выступали с сетами преимущественно в поэтических кругах. После распада нашего дуэта я решила заняться сольным творчеством и назвала новый проект своей фамилией — Фиртич.
В 25 лет я смогла активно влиться в абсолютно незнакомую мне сферу деятельности — и я горжусь этим. Иногда я чувствую себя стоящей у подножья горы — столько всего еще предстоит освоить, изучить. Это увлекательный процесс, и когда замечаешь, что людям нравится твое творчество, оно становится легким.
— Ваша композиция «Хочу на диско» ворвалась в топ-чарт ЯRUS.Музыка. Какая история у этого трека?
— Когда мы работали над композицией «Хочу на диско» с моим продюсером, то впервые в жизни сначала была создана музыка, а только потом придуман текст. До этого трека я работала в противоположной последовательности: под мои тексты придумывалось сопровождение. Мне кажется, в этом и есть огромное отличие проектов Zugzwng и Фиртич: сначала это все же были стихи, а сейчас это однозначно песни.
— Как Вы продвигаете собственное творчество?
— Параллельно с созданием композиций и совершенствованием вокала, я также изучаю рекламные инструменты, постоянно узнаю что-то новое. Стараюсь отслеживать появление новых площадок и находить интересные возможности для начинающих музыкантов. Например, в ЯRUS.Музыка есть уникальные предложения для исполнителей и блогеров, которые меня заинтересовали. Добавить треки действительно проще простого — это очень удобный сервис.
И хочу отметить, что статистика прослушивания нового хита находится в динамике благодаря слушателям, которые заметили мою песню и полюбили ее. Я очень за это благодарна.
— Готовите ли вы что-то новое для слушателей?
— На данный момент идет работа над моим дебютным альбомом, который в перспективе будет доступен для слушателей в ЯRUS.Музыка. Однако пока что сложно определить его жанр. Стараюсь пробовать себя в разном, поэтому грядущий альбом будет контрастен по настроению и стилю. Так мне будет легче определиться с направлением.
Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS могут наслаждаться треками самобытных исполнителей музыкального сервиса без перерыва на рекламу. От неоклассики и электроники до инди-поп и хип-хоп: в сервисе ЯRUS.Музыка доступно свыше 35 тысяч композиций различных жанров и порядка 14 тысяч альбомов. Мобильное приложение ЯRUS доступно для скачивания в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.