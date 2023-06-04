ЦСКА вручит игрокам серебряные награды РПЛ на стадионе

Московский футбольный клуб ЦСКА планирует провести церемонию вручения игрокам серебряных медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/2023 на своем стадионе и в присутствии болельщиков. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор команды Роман Бабаев.
Уточняется, что решение на этот счет пока окончательно не принято. Дата вручения наград остается неизвестной. По словам Бабаева, руководство «армейцев» ждет информации от РПЛ.
«В ближайшее время, думаю даже сегодня, я увижусь с президентом РПЛ, и мы обсудим это. Мы хотим сделать это на стадионе при болельщиках», — отметил гендиректор ЦСКА.
По итогам текущего сезона российского чемпионата другой московский клуб «Спартак» занял третью строчку турнирной таблицы. После поражения самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:0 «красно-белые» не смогли подняться выше.