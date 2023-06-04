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Эксперт Шишкин объяснил, как соблазнить мужчину с помощью жестов

Общество
Эксперт Шишкин объяснил, как соблазнить мужчину с помощью жестов

Эксперт по невербальным коммуникациям Валентин Шишкин перечислил жесты, которые помогут женщинам соблазнить мужчин. Этими фактами он поделился в беседе с «Мослентой».

По мнению Шишкина, представительницам прекрасного пола нужно пользоваться скрытыми сексуальными сигналами. Во время разговора стоит немного сокращать дистанцию, наклонять голову в сторону собеседника и кивать.

В общении нужно двигаться более плавно и медленно, держать осанку, становиться в выгодные позы, считает эксперт. При этом, по его словам, важно не переусердствовать, иначе это расценят как явный намек.

Если пара вступает в отношения, важно не допускать определенных ошибок. Ранее психолог Ирина Сагитова перечислила вредные привычки, которые негативно влияют на отношения.
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