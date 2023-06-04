Сильный ливень в Пятигорске привел к подтоплению дворов и размытию дорог

При этом стало известно, что ночью в реке Юца резко поднялся уровень воды. В результате часть дорог в районе Казачьей слободы оказались размыты, а подвальные помещения затоплены. Как сказал политик, местные власти были готовы эвакуировать жителей при необходимости.