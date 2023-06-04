Сильный ливень в Пятигорске привел к подтоплению дворов и размытию дорог

Дворы и приусадебные участки в Пятигорске оказались подтоплены из-за сильного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
Он отметил, что на фоне непогоды с полей Предгорного района Ставропольского края сошел селевой поток. Вся эта масса оказалась в Верхнем Горячеводске.
«Пострадало более 20 домовладений в конце 3-й линии и близ лежащих улиц», — отметил чиновник.
Также повреждения получили лесопосадки и автомобильные трассы. В настоящее время специалисты обходят территории и подсчитывают причиненный ущерб, подчеркнул Ворошилов.
При этом стало известно, что ночью в реке Юца резко поднялся уровень воды. В результате часть дорог в районе Казачьей слободы оказались размыты, а подвальные помещения затоплены. Как сказал политик, местные власти были готовы эвакуировать жителей при необходимости.
Днем ранее похожий случай произошел в турецкой столице Анкаре. В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлена льющаяся из окон первого этажа многоэтажки вода.