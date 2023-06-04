Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле снизились цены на продукты

Россия — единственная страна в Европе, где в апреле зафиксировали продуктовую дефляцию. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков.
По данным специалистов, цены на продовольствие в годовом выражении снизились на 0,22%. При этом стоимость продуктов в Швейцарии увеличилась на 5,4%, в Эстонии — на 23,4%, а в Словакии и вовсе на 25,4%.
До апреля текущего года дефляция на продукты и безалкогольные напитки в России наблюдалась только один раз. В июне 2018 года она составила 0,42%, передает РИА Новости.
В российской экономике появились новые позитивные тенденции. Один из ключевых факторов для финансовой системы страны сегодня — это рост денежного агрегата М2 на 24% год к году, о чем сообщил Центробанк РФ.
При развитии этого тренда, ВВП России может показать более высокий рост, чем ожидалось ранее, уверен частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.