Сбой в системе электронной блокировки назвали причиной железнодорожной катастрофы в Индии

Министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав сообщил журналистам, что железнодорожная катастрофа в штате Одиша произошла из-за изменения в системе электронной блокировки.
По словам главы ведомства, установлены причина происшествия и виновные лица, однако Вайшнав не уточнил, почему произошли изменения в электронной блокировке, которая входит в систему безопасности движения транспорта, и кто ответственен за это.
Министр добавил, что в настоящий момент ведомство сосредоточено на восстановлении движения поездов.
Авария произошла в пятницу вечеров рядом с городом Баласор. Несколько вагонов поезда, который следовал в Ченнаи, сошли с рельсов и столкнулись с товарным составом, стоявшим на параллельных путях. С сошедшими вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд.
По предварительным данным, в результате катастрофы погибло от 288 до 294 человек, пострадало около 900.