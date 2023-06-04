Над Бердянском была сбита ракета «Точка-У» с кассетной боевой частью

Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Бердянском, а также другие снаряды, сообщили в местной администрации.
Всего было перехвачено шесть ракет, выпущенных украинскими военными по городу. Среди них был кассетный боеприпас «Точка-У», заявили власти региона в своем Telegram-канале.
«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре», — говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что кассетная боевая часть взорвалась в воздухе. Это позволило предотвратить жертвы и повреждения зданий, добавили в администрации.
Ранее глава Белгородской области сообщил об обстреле Мурома. Снарядами были повреждены школа, детский сад, Дом культуры и Фельдшерско-акушерский пункт.