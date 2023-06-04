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В Омской области двухлетний ребенок утонул в покрышке от трактора во дворе

Происшествия
В Омской области двухлетний ребенок утонул в покрышке от трактора во дворе

Двухлетний ребенок из Омской области утонул в покрышке от трактора во дворе. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следователей, инцидент произошел во дворе частного дома. Малыш находился в песочнице, пока отец с четырехлетней дочерью отошел, чтобы включить телевизор. В этот момент мать вышла за ограду.

Спустя несколько минут родители пришли на площадку, где обнаружили младшего члена семьи в наполненном водой колесе от трактора. Спасти малыша не удалось.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Семью характеризуют как благополучную.

Ранее в Канаде четырех детей унесло течением во время рыбалки. По данным телеканала CBS, их нашли мертвыми.
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