Вице-премьер Австралии Марлз назвал украинский конфликт «последним спазмом имперского прошлого Европы»

Он не исключил, что ситуация в Донбассе является предвестником становления мира без гегемона и грядущего соперничества между государствами. При этом представитель Канберры указал на необходимость странам осознать, что издержки применения военной силы в любых обстоятельствах превышают возможные выгоды.