Вице-премьер Австралии Марлз назвал украинский конфликт «последним спазмом имперского прошлого Европы»

Украинский кризис может оказаться «последним спазмом имперского прошлого Европы». Такое заявление сделал вице-премьер Австралии Ричард Марлз, принявший участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Он не исключил, что ситуация в Донбассе является предвестником становления мира без гегемона и грядущего соперничества между государствами. При этом представитель Канберры указал на необходимость странам осознать, что издержки применения военной силы в любых обстоятельствах превышают возможные выгоды.
«На примере этого конфликта мы видим масштабный провал глобальной системы сдерживания и применения силы для достижения стратегических целей», — добавил политик.
Меж тем стало известно о тайной встрече представителей крупнейших разведывательных служб мира в рамках конференции «Диалог Шангри-Ла». По данным агентства Reuters, в заседании приняли участие специалисты из порядка 20 государств.