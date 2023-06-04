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Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Шебекино и Волоконовском районе

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Шебекино и Волоконовском районе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ночь на воскресенье в регионе прошла неспокойно. Шебекинский и Волоконовский районы и округа подвергались обстрелам ВСУ. Двое мужчин погибло накануне во время атак украинских боевиков.

Губернатор призвал жителей обстреливаемых территорий покинуть свои дома и временно перебраться в пункты временного размещения. Он уточнил, что 4000 человек уже эвакуированы из опасных районов. Глава региона поблагодарил жителей, которые оказывают свою поддержку и приносят предметы первой необходимости в центры размещения граждан.

Гладков сообщил, что сегодня детей из приграничных районов и детей мобилизованных будут отправлять в лагерь «Бригантина «Белогорье». Он также поздравил всех с православным праздником — Днем Святой Троицы.

Ранее Гладков сообщил, что более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в связи с продолжающимися обстрелами территории региона со стороны Вооруженных сил Украины.
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