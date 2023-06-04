Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Шебекино и Волоконовском районе

Губернатор призвал жителей обстреливаемых территорий покинуть свои дома и временно перебраться в пункты временного размещения. Он уточнил, что 4000 человек уже эвакуированы из опасных районов. Глава региона поблагодарил жителей, которые оказывают свою поддержку и приносят предметы первой необходимости в центры размещения граждан.