OneTwoTrip назвал города с самыми высокими оценками отелей

Российские путешественники поставили самый высокий балл гостиницам в Зеленоградске и Смоленске, а за границей отелям Сухуми и Флоренции. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Данный сервис составил рейтинг отечественных и зарубежных городов, где находятся самые лучшие отели. Отмечается, что туристы не включили в топ гостиницы, которые расположены в столицах и мегаполисах.
«Гостиницы с самыми высокими оценками оказались в Зеленоградске: в среднем отели в этом курортном городе Калининградской области набирают 9,19 из 10 баллов. Второе место занял Смоленск (8,99 балла)», — сообщили в компании.
Отели в Сухуми получили в среднем 9,02 балла из 10. Следом за ней идет Флоренция с оценкой в 9 баллов и Вантаа с 8,80.
Ранее специалисты сервиса по бронированию отелей Ostrovok.ru зафиксировали увеличение интереса ко внутреннему туризму в России. Отмечается, что за 2022 год, граждане РФ совершали на 31% больше броней.