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Актриса Лиза Арзамасова познакомила сына со своими собаками

Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова познакомила сына со своими собаками

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух рассказали, как складываются отношения их двухлетнего сына Льва с домашними питомцами. Они поделились кадрами этого события в своих социальных сетях.

«На днях произошло знакомство Льва с собаками, но так как сейчас у него такая краткосрочная память… Он в три месяца познакомился с собаками, в год познакомился с собаками, теперь ему два, и он снова познакомился с теми же собаками. Надеюсь, эта встреча уже запомнится», — посмеялась Арзамасова.

Мальчик не боялся зверей, проявлял интерес к ним и быстро освоился в новой «шерстяной» компании. Хотя собаки разного размера, породы и характера, все единогласно обожают крошечного человека.

Ранее актриса Лиза Арзамасова показала, как проходят игры с сыном.
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