Reuters: главы 20 крупнейших разведслужб мира провели секретную встречу в Сингапуре

Высокопоставленные представители примерно 20 крупнейших разведывательных служб мира провели секретную встречу в рамках саммита по безопасности «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Reuters.
Данное мероприятие происходит ежегодно в рамках данного саммита. Представители России на данной встречи не присутствовали.
Сообщается, что американскую делегацию возглавил директор национальной разведки Аврил Хейнс. Во время общения с китайской делегацией, он заявил о возможности сотрудничества в вопросах кибербезопасности.
«Абсолютно важно, даже когда существует недоверие и даже когда вы сталкиваетесь с фактическими противниками, вы все равно пытаетесь проработать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявил Хейнс.
Ранее Южнокорейская разведка смогла выяснить вес лидера КНДР Ким Чен Ына при помощи искусственного интеллекта. ИИ оценил его в 140-150 килограмм.