AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании сотрудничать с Россией

Кандидат в президенты США Никки Хейли в интервью заявила, что стране необходимо объединиться с неевропейскими странами, включая Россию, для установления глобальной безопасности, но ее пресс-служба вскоре назвала это ошибкой, сообщает AP.
«Вы видите, как Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, а затем нам нужно объединиться с другими, Россией, Австралией, Японией, Израилем», — заявила политик.
Представитель предвыборной компании Хейли в субботу назвал это высказывание кандидата в президенты «нелепой оговоркой» и заявил, что никто не относится к России так же жестко, как Никки Хейли.
Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Роберт Кеннеди-младший заявил, что сможет обойти действующего американского лидера Джо Байдена в гонке внутри Демократической партии и получить номинацию для участия в выборах главы страны.