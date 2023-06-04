Telegraph: Кембриджский университет отказался от теории существования англосаксов

Кембриджский университет более не выделяет англосаксов в качестве отдельной этнической группы. Об этом сообщило издание The Telegraph.
Данный шаг был продиктован борьбой с «основой мифов о национализме» и расизмом. Таким образом, в учебном заведении больше не выделяют британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев со стойкой и целостной этнической идентичностью.
Издание отмечет, что к термину англосакс претензии возникли из-за частого его использования расистами. В особенности его часто использовали в США, для поддержки теории о древней идентичности светлокожих англичан.
Ранее ученые из Великобритании сообщили о последствиях неправильного питания в колледже. Они указали, что это может иметь долгоиграющие последствия для здоровья человека на годы и десятилетия.