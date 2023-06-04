Эксперты назвали альтернативу дорогостоящим путевкам в Турцию для летних путешествий

В сервисе по бронированию отелей посоветовали посетить Сухуми, Гагры и Пицунду. Там можно будет отправиться в подводное путешествие между коралловыми рифами кораблями, затонувшими недалеко от побережья. Недалеко от абхазского села Кынгын можно провести время на термальных источниках.