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Эксперты назвали альтернативу дорогостоящим путевкам в Турцию для летних путешествий

Происшествия
Эксперты назвали альтернативу дорогостоящим путевкам в Турцию для летних путешествий

Подорожавший отдых на курортах Турции россиянам могут заменить туры в Абхазию, Грузию, Армению, Узбекистан и ОАЭ. Об этом сообщили эксперты МТС Travel.

В сервисе по бронированию отелей посоветовали посетить Сухуми, Гагры и Пицунду. Там можно будет отправиться в подводное путешествие между коралловыми рифами кораблями, затонувшими недалеко от побережья. Недалеко от абхазского села Кынгын можно провести время на термальных источниках.

«Теплое чистое море, низкие цены, живописные пейзажи – и все это на Черноморском побережье Кавказа», — перечислили эксперты агентству РИА Новости основные плюсы отдыха в Абхазии и Грузии.

Любителям комфортных путешествий, по мнению знатоков МТС Travel, должны понравиться курорты Арабских Эмират. Тут туристы смогут найти и восточную экзотику, и частные пляжи, и роскошные отели.

Ранее сообщалось, что россияне в этом году совершила на 31% больше бронирований на лето, чем в прошлом году.
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