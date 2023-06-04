Эксперты назвали «тихие» симптомы рака щитовидной железы, которые нельзя игнорировать

Ежегодно диагностируется около 3400 случаев рака щитовидной железы, но зачастую трудно выявить ранние признаки и симптомы заболевания. Как оказалось, одним из симптомов может быть диарея. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии.