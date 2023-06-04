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Эксперты назвали «тихие» симптомы рака щитовидной железы, которые нельзя игнорировать

Общество
Эксперты назвали «тихие» симптомы рака щитовидной железы, которые нельзя игнорировать

Ежегодно диагностируется около 3400 случаев рака щитовидной железы, но зачастую трудно выявить ранние признаки и симптомы заболевания. Как оказалось, одним из симптомов может быть диарея. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии.

Частые походы в туалет могут указывать на повышенный уровень кальцитонина, что является «тихим» симптомом рака щитовидной железы.

Так же симптомами рака щитовидной железы могут быть хриплый голос, боль в горле, трудности при глотании и дыхании и боль в передней части шеи.

В случае обнаружения у себя подобных симптомов обратитесь к врачу. Лечение может включать хирургическое вмешательство или прием лекарств.

Ранее стало известно, как ранняя диагностика рака влияет на эффективность лечения.
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