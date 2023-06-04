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«Ренхап»: минобороны Южной Кореи не обсуждало с Боррелем поставку ВСУ боеприпасов

Армия
«Ренхап»: минобороны Южной Кореи не обсуждало с Боррелем поставку ВСУ боеприпасов

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп не обсуждал с главой евродипломатии Жозепом Боррелем вопросы поставки боеприпасов на Украину. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Сообщается, что представитель Евросоюза затрагивал вопросы улучшения ситуация в конфликте на Украины путем поставок вооружений и боеприпасов. Однако Сеул продолжает придерживаться позиции о невозможности отправки Киеву летальных вооружений.

«Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше эта тема в диалоге не поднималась», — уточнили в министерстве.

Ранее парламент Швейцарии отверг предложение о разрешении экспорта на Украину вооружений. Против данной инициативы проголосовали 98 депутатов из 200.
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