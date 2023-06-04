Максим Фадеев впервые за долгое время появится на экране с новым шоу

Продюсер и композитор Максим Фадеев станет новым экспертом шоу, которое выйдет 4 июня на «Муз-ТВ». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Впервые за долгие годы музыкант будет на экране. Он должен будет оценить ролики шести молодых и до сих пор неизвестных для широкой публики исполнителей. В конце программы «Муз-раскрутка» Фадеев выберет одного из участников, чьи музыкальные видео войдут в плей-офф канала.
Судьбу остальных роликов смогут решить зрители путем голосования на сайте "Муз-ТВ".
В качестве экспертов последних выпусков выступили Лолита, Полина Гагарина, Пашу (Павел Курьянов) и Виктор Дробыш.
Ранее певица Полина Гагарина поделилась эмоциями после премьеры грандиозного шоу «Навсегда» в Москве.