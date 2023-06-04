Максим Фадеев впервые за долгое время появится на экране с новым шоу

Впервые за долгие годы музыкант будет на экране. Он должен будет оценить ролики шести молодых и до сих пор неизвестных для широкой публики исполнителей. В конце программы «Муз-раскрутка» Фадеев выберет одного из участников, чьи музыкальные видео войдут в плей-офф канала.