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Голый мужчина с нарушением психики залез на алтарь в Ватикане, чтобы выступить в поддержку Украины

Происшествия
Голый мужчина с нарушением психики залез на алтарь в Ватикане, чтобы выступить в поддержку Украины

Необычный инцидент произошел в Ватикане. Неизвестный мужчина без одежды залез на алтарь собора Святого Петра. На голой спине мужчины был написан призыв о помощи украинским детям. Свидетелями происходящего стали туристы, среди которых находились и несовершеннолетние.

«Спасите детей из Украины», — гласила надпись на теле демонстранта.

Нарушителя задержали сотрудники жандармерии Ватикана. Агитирующий в пользу Киева мужчина оказался гражданином Польши. Как выяснилось раскрепощенный поляк страдает психическим расстройством. Во время своей демонстрации, мужчина царапал себя ногтями.

Ранее мужчина в возрасте около 40-лет протаранил ворота Ватикана. Сотруднику жандармерии пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, чтобы обезвредить и задержать злоумышленника.
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