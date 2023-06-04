Голый мужчина с нарушением психики залез на алтарь в Ватикане, чтобы выступить в поддержку Украины

Необычный инцидент произошел в Ватикане. Неизвестный мужчина без одежды залез на алтарь собора Святого Петра. На голой спине мужчины был написан призыв о помощи украинским детям. Свидетелями происходящего стали туристы, среди которых находились и несовершеннолетние.