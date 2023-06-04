Голый мужчина с нарушением психики залез на алтарь в Ватикане, чтобы выступить в поддержку Украины

Необычный инцидент произошел в Ватикане. Неизвестный мужчина без одежды залез на алтарь собора Святого Петра. На голой спине мужчины был написан призыв о помощи украинским детям. Свидетелями происходящего стали туристы, среди которых находились и несовершеннолетние.
«Спасите детей из Украины», — гласила надпись на теле демонстранта.
Нарушителя задержали сотрудники жандармерии Ватикана. Агитирующий в пользу Киева мужчина оказался гражданином Польши. Как выяснилось раскрепощенный поляк страдает психическим расстройством. Во время своей демонстрации, мужчина царапал себя ногтями.
Ранее мужчина в возрасте около 40-лет протаранил ворота Ватикана. Сотруднику жандармерии пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, чтобы обезвредить и задержать злоумышленника.