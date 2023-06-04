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Пентагон прокомментировал опасное сближение кораблей США и Китая в Тайваньском проливе

Армия
Пентагон прокомментировал опасное сближение кораблей США и Китая в Тайваньском проливе

Китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совестной канадско-американской миссии в Тайваньском проливе. Об этом заявило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

Согласно заявлению, американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montrea не нарушали международного права и свершали плановый переход. Однако китайский военный корабль выполнил маневр, приблизившись на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров).

«Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов», — говорится в заявлении.

Ранее канадский телеканал Global News опубликовал кадры данного инцидента. Свидетелем инцидента стал вышеупомянутый корабль HMCS Montreal.
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