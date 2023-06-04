«Вали в свой израильский дом»: певица Слава обратилась к Ксении Собчак

Певица Слава раскритиковала Ксению Собчак за видеоролик. В нем экс-телеведущая в ироничной манере высмеивает «наивных» москвичей, которые сняли работу ПВО во время атаки беспилотников. Возмущенная певица ответила в своих социальных сетях и объяснила, куда Собчак следует пойти.