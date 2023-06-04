«Вали в свой израильский дом»: певица Слава обратилась к Ксении Собчак

Певица Слава раскритиковала Ксению Собчак за видеоролик. В нем экс-телеведущая в ироничной манере высмеивает «наивных» москвичей, которые сняли работу ПВО во время атаки беспилотников. Возмущенная певица ответила в своих социальных сетях и объяснила, куда Собчак следует пойти.
По ее словам Славы, никто из россиян не хочет видеть телеведущую на родине, поэтому она может возвращаться в страну, где у нее имеется немало недвижимости.
«Ксюша, что ты лепишь. Вали в свой израильский дом, который ты уже сняла или купила на свои деньги, заработанные в России», — написала Слава.
Ранее певица Слава так же прошлась и по блогерам, которые сбежали из России.