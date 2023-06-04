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США призвали Китай повлиять на КНДР и усадить ее за стол переговоров

Политика
США призвали Китай повлиять на КНДР и усадить ее за стол переговоров

США призывают Китай использовать свое влияние на КНДР, чтобы усадить Пхеньян за стол переговоров. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Северной Кореи Сон Ким в интервью Ренхап.

Он подчеркнул, что КНДР должна осознать последствия дальнейшей эскалации напряженности. Ким заверил, что применение ядерного оружия против Южной Кореи будет встречена «быстрым, подавляющим и решительным» ответом.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние, чтобы побудить КНДР воздержаться от дальнейшего дестабилизирующего поведения и вернуться за стол переговоров. Мы также настоятельно призываем Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям», — заявил Сон Ким.

Ранее США заявили, что прекратят предоставлять России телеметрические данные о запусках своих межконтинентальных баллистических ракетах. Также Вашингтон перестанет делиться информацией о местоположении объектов, которые были прописаны в ДСНВ.
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