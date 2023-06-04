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Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих привычках родом из СССР

Шоу-бизнес
Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих привычках родом из СССР

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что любовь к рукоделию и привычка экономить у нее осталась со времен Советского Союза. Об этом она рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

«Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живу привычками советских времен. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить и заниматься тем, что любишь», — рассказала звезда.

Телеведущая также сообщила аудитории, что до сих пор ест кашу по утрам и делает зарядку.

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