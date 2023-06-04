Поразившему Великобританию англо-советскому шпионскому скандалу исполнилось 60 лет

После признания Профьюмо в 1963 году жизнь участников любовного треугольника сложилась по-разному. Кристина Килер была осуждена за дачу ложных показаний и провела в заключении полгода. После своего освобождения она дважды выходила замуж, родила детей от обоих браков и скончалась в 2017 году в 75-летнем возрасте.