Поразившему Великобританию англо-советскому шпионскому скандалу исполнилось 60 лет

Дело военного министра Великобритании Джона Профьюмо остается одним из самых загадочных в истории страны уже более полувека. Сексуальный и военный скандал произошел 4 июня 1963 года, когда чиновник признался в своей связи с танцовщицей Кристиной Килер и ушел в отставку. Подробности дела в день 60-летия отставки барона вспоминает «Коммерсант».
Британскую общественность поразили отношения 48-летнего военного министра барона Профьюмо с 21-летней моделью и танцовщицей. Но еще более скандальной историю делала та деталь, что Кристина Килер параллельно встречалась советским разведчиком Евгением Ивановым. Танцовщица вела роман разу с двумя военными, передавая информацию между ними.
После признания Профьюмо в 1963 году жизнь участников любовного треугольника сложилась по-разному. Кристина Килер была осуждена за дачу ложных показаний и провела в заключении полгода. После своего освобождения она дважды выходила замуж, родила детей от обоих браков и скончалась в 2017 году в 75-летнем возрасте.
Барон Профьюмо, который был достаточно состоятелен, не нуждался в деньгах после своего отстранения и занимался благотворительностью и волонтерством. В 2006 году он скончался на 95 году жизни.
Разведчик Евгений Иванов развелся с женой вскоре после возвращения в СССР. Он продолжил свою службу в ГРУ. В 1994 году он скончался, предположительно из-за злоупотребления алкоголем. Ему было 68 лет.
Документы по делу о сексуальном скандале, поразившем Великобританию, остаются засекреченными до 2048 года.
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