Диетолог Наталья Нефедова рассказала, какой фрукт самый калорийный

Врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik рассказала, какой фрукт содержит в себе столько же калорий, как половина полноценного обеда.
Это авокадо. Он содержит много витаминов из-за чего считается одним из самых полезных для фигуры фруктов. Но у этого продукта есть секрет – он очень калориен. В среднем в одном авокадо 500 килокалорий.
Диетолог рекомендует так составлять рацион, чтобы в нем было много овощей, фруктов и ягод, но при этом суточная калорийность пищи соответствовала потребностям организма.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал сдерживающие старение продукты.