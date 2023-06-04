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Диетолог Наталья Нефедова рассказала, какой фрукт самый калорийный

Общество
Диетолог Наталья Нефедова рассказала, какой фрукт самый калорийный

Врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik рассказала, какой фрукт содержит в себе столько же калорий, как половина полноценного обеда.

Это авокадо. Он содержит много витаминов из-за чего считается одним из самых полезных для фигуры фруктов. Но у этого продукта есть секрет – он очень калориен. В среднем в одном авокадо 500 килокалорий.

Диетолог рекомендует так составлять рацион, чтобы в нем было много овощей, фруктов и ягод, но при этом суточная калорийность пищи соответствовала потребностям организма.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал сдерживающие старение продукты.
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