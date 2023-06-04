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Швейцарская авиакомпания Swiss ищет новых сотрудников в Tinder

Общество
Швейцарская авиакомпания Swiss ищет новых сотрудников в Tinder

Авиакомпания Swiss решила провести необычное собеседование. Компания ищет новых сотрудников, а именно бортпроводников в приложении для знакомств Tinder.

Пресс-секретарь швейцарской авиакомпании Сильвия Эксер-Кун обратилась к молодым пользователям платформы для знакомства. Все это было придумано, чтобы вернуться на доковидный объем рейсов. Для этого нужно найти минимум 1000 стюардов.

На сегодняшний день авиакомпания нашла уже 750 новых сотрудников в штат.

Ранее Tinder начал рассылать уведомления о прекращении работы в России.
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