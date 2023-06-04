Швейцарская авиакомпания Swiss ищет новых сотрудников в Tinder

Пресс-секретарь швейцарской авиакомпании Сильвия Эксер-Кун обратилась к молодым пользователям платформы для знакомства. Все это было придумано, чтобы вернуться на доковидный объем рейсов. Для этого нужно найти минимум 1000 стюардов.