Воздушную тревогу второй раз за ночь объявили в нескольких регионах Украины

Четыре украинских региона в настоящий момент охвачены тревогой. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации страны.
Сирены систем оповещения звучат в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Сумской области сирены не умолкают уже почти 7 часов.
Дополнительные подробности в настоящий момент отсутствуют.
Напомним, что это не первая тревога на украинской территории за ночь. Ранее об угрозе воздушной атаки предупредили жителей всех регионов страны.