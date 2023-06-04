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Воздушную тревогу второй раз за ночь объявили в нескольких регионах Украины

Происшествия
Воздушную тревогу второй раз за ночь объявили в нескольких регионах Украины

Четыре украинских региона в настоящий момент охвачены тревогой. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации страны.

Сирены систем оповещения звучат в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Сумской области сирены не умолкают уже почти 7 часов.

Дополнительные подробности в настоящий момент отсутствуют.

Напомним, что это не первая тревога на украинской территории за ночь. Ранее об угрозе воздушной атаки предупредили жителей всех регионов страны.
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