Директор Банковского института НИУ ВШЭ Солодков рассказал о рисках включения России в черный список FATF

Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) рассматривает включение России в свой черный список. Об этом сообщил директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Данный шаг может привести к очень тяжелым последствиям для российской экономики, в том числе и параличу международной торговли. Также это может сделать невозможными переводы за границу и от частных лиц, в том числе.
«FATF занимается проблемой нелегальных переводов. Один из чемпионов мира по таким переводам — это Иран. Россия с ним пытается устанавливать отношения на уровне Центральных банков. В этом случае вероятность попадания России в черный список, безусловно, возрастает», — сказал Солодков в беседе с «Новыми известиями».
Эксперт отметил, что данный шаг сделает практически невозможным любые денежные переводы. В свою очередь, это значительно хуже, чем отключение от SWIFT, резюмирует Солодков.
Ранее Канада заявила о намерении ввести новые санкции против России из-за якобы вмешательство в дела Молдавии. В первую очередь, речь идет о «российских олигархах».