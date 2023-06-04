Премьер Эстонии Каллас: Украина не сможет вступить в НАТО до конца конфликта

Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она добавила, что Таллин поддерживает путь Украины в НАТО. Политик также уверена, что Киев должен будет получить более четкие формулировки по вступлению в Альянс, чем те, что дали в Бухаресте.
«Что касается (саммита НАТО в — прим. Ред.) Вильнюсе. Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идет война», — сказала Каллас.
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не присоединится к НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт. Свое заявление он объяснил не отсутствием желания присоединиться к Альянсу, а невозможностью данного шага.