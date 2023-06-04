Учителю-христианину запретили преподавать после «неправильного» обращения к транс-ученику

Учителя-христианина из Великобритании Джошуа Сатклиффа отстранили от должности после «неправильного отношения» к транс-ученику. Преподаватель демонстративно заявил, что не согласен с наказанием и намерен подать на апелляцию, сообщает Daily Mail.
Сатклиффу запретили преподавать после того, как он назвал «девочкой» транс-ученика. Это стало первым подобным инцидентом в Великобритании, когда 33-летний учитель «неправильно отнесся» к ученику.
«В 2017 году мистер Сатклифф был отстранен от занятий и впоследствии покинул школу после того, как похвалил группу учеников, сказав «девочки, молодцы», – позже утверждая, что это не было преднамеренным и что он сразу извинился», — пишет издание.
Преподаватель подал в суд на школу из-за незаконно увольнения и дискриминации, но агентство по регулированию преподавания пришло к выводу, что скорее всего, Сатклифф периодически обращался к транс-учащимся в женском роде. Учитель математики заявил, что он «опустошен» подобным решением.
Ранее феминистки посчитали насмешкой над женщинами рекламу Adidas с участием трансгендера.