Учителю-христианину запретили преподавать после «неправильного» обращения к транс-ученику

Преподаватель подал в суд на школу из-за незаконно увольнения и дискриминации, но агентство по регулированию преподавания пришло к выводу, что скорее всего, Сатклифф периодически обращался к транс-учащимся в женском роде. Учитель математики заявил, что он «опустошен» подобным решением.