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Геннадий Онищенко предупредил россиян о росте заболеваемости гепатитом и сифилисом

Общество
Геннадий Онищенко предупредил россиян о росте заболеваемости гепатитом и сифилисом

Число пациентов с гепатитом, сифилисом и педикулезом начало расти в России. Статистику Росстата по этим заболеваниям оценил политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Так, число пациентов с гепатитом А всего за год выросло на 64,7%. Уровень заболеваемости гепатитом B и C за то же время увеличился на 47,2% и 59,5% соответственно.

Количество зараженных сифилисом стало больше на 7,4%. Заболеваемость педикулезом увеличилась на 34%. По словам эксперта, данную проблему можно решить через обязательное прохождение диспансеризации.

Ранее врач Машкова сообщила о риске заразиться ВИЧ во время нанесения татуировок.
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