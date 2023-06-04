Геннадий Онищенко предупредил россиян о росте заболеваемости гепатитом и сифилисом

Число пациентов с гепатитом, сифилисом и педикулезом начало расти в России. Статистику Росстата по этим заболеваниям оценил политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Так, число пациентов с гепатитом А всего за год выросло на 64,7%. Уровень заболеваемости гепатитом B и C за то же время увеличился на 47,2% и 59,5% соответственно.
Количество зараженных сифилисом стало больше на 7,4%. Заболеваемость педикулезом увеличилась на 34%. По словам эксперта, данную проблему можно решить через обязательное прохождение диспансеризации.
Ранее врач Машкова сообщила о риске заразиться ВИЧ во время нанесения татуировок.