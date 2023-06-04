Россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске в Турции

Туристическая Турция с каждым годом дорожает все ощутимее. Как же съездить в отпуск и не оставить там все деньги? На этот вопрос постарались ответить авторы блога на платформе «Дзен».
Если вы хотите сэкономить, то лучше всего ехать в Турцию в несезон: в период с ноября по апрель. Так же выбор менее раскрученного отеля позволит сохранить вам примерно 30% от общей суммы стоимости отпуска.
Чем ваш отель будет дальше от моря, тем дешевле обойдется в нем проживание. Просто нужно найти отель с бесплатным транспортом до моря. Так же лучше всего выбрать гостиницу, которая работает по схеме «все включено».
Ранее стало известно, что россияне ради отпуска готовы экономить на деликатесах и подарках.