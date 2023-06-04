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«Я выхожу замуж»: певица Анна Семенович поймала букет невесты

Шоу-бизнес
«Я выхожу замуж»: певица Анна Семенович поймала букет невесты

В пятницу, второго июня, певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Если в загсе с певицей были только самые близкие, то на торжество приехало много гостей. Среди них была и певица Анна Семенович.

Именно она приковала все внимание гостей. Исполнительница поймала букет невесты, который, по традиции, Буланова бросила, закрыв глаза. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она выложила фотографию со свадебным букетом и подписью, что выходит замуж.

Ранее стало известно, что телеведущая Анна Семенович не видит ничего странного в отношениях с заметно более молодыми парнями.
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