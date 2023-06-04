Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что еще два года назад считал невозможными поставки оружия Киеву

Министр обороны ФРГ Борис Писториус еще два года назад считал невозможным поставки Германией вооружения в какую-либо зону конфликта. Об этом он заявил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Он отметил, что поставка немецкого вооружения Украине является «настоящей сменой парадигмы». Это в свою очередь требует от правительства Германии перестраивать свою оборонную политику.
«Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил.», — сказал Писториус.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса нарастить выпуск боеприпасов из-за конфликта на Украине. Он отметил, что сейчас запасы снарядов блока исчерпаны из-за поставок Киеву.