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Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что еще два года назад считал невозможными поставки оружия Киеву

Политика
Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что еще два года назад считал невозможными поставки оружия Киеву

Министр обороны ФРГ Борис Писториус еще два года назад считал невозможным поставки Германией вооружения в какую-либо зону конфликта. Об этом он заявил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Он отметил, что поставка немецкого вооружения Украине является «настоящей сменой парадигмы». Это в свою очередь требует от правительства Германии перестраивать свою оборонную политику.

«Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил.», — сказал Писториус.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса нарастить выпуск боеприпасов из-за конфликта на Украине. Он отметил, что сейчас запасы снарядов блока исчерпаны из-за поставок Киеву.
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