Гроссмейстер Карякин провел мастер-класс по шахматам для бойцов СВО на передовой

Карякин не только продемонстрировал бойцам в зоне СВО свои профессиональные навыки игры в шахматы, но и пообщался с ними, поинтересовался жизнью и бытом военнослужащих. Гроссмейстер поддержал солдат и отметил в разговоре с ним, что уверен в скорейшей победе России.