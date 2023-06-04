Гроссмейстер Карякин провел мастер-класс по шахматам для бойцов СВО на передовой

Заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей Карякин посетил российских военнослужащих Центрального военного округа на передовой и провел для них мастер-класс по игре в шахматы. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.
«Сергей Александрович посетил бойцов одном из передовых районов проведения военной спецоперации и сыграл с ними несколько шахматных партий», — рассказали в оборонном ведомстве.
Карякин не только продемонстрировал бойцам в зоне СВО свои профессиональные навыки игры в шахматы, но и пообщался с ними, поинтересовался жизнью и бытом военнослужащих. Гроссмейстер поддержал солдат и отметил в разговоре с ним, что уверен в скорейшей победе России.
Множество музыкальных номеров для бойцов исполнил ансамбль песни и пляски ЦВО. Артисты периодически выступают перед военнослужащими и поддерживают их. Участники ансамбля уже провели более 250 концертов, большинство из которых прошли на передовой.
Ранее народный артист Андрей Соколов заявил, что участникам СВО важно чувствовать поддержку с тыла.