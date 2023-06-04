Телеведущая Елена Летучая рассказала о причинах ухода из проекта «Ревизорро»

Медиаменеджер Николай Картозия, который был начальником телеведущей, повлиял на уход Елены Летучей с поста ведущий шоу «Ревизорро».
Из-за плотного графика и стрессовых съемок Елена очень устала и попросила найти себе замену, на что гендиректор ответил, что никого в этой роли кроме Летучей не видит. А потом, в тайне от нее, нашел Ольгу Романовскую, которая и стала новой ведущей.
Елена считает, что руководству нужно было быть честным с ней и рассказать о новой ведущей. Тем более, что она сама предлагала им найти себе замену. Девушка не смогла вынести такого отношения в себе и решила расстаться с телеканалом.
Ранее стало известно, что работа на телеканале «Пятница!» рассорила журналистку Елену Летучую с актрисой Настасьей Самбурской.