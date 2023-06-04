Владимир Сальдо назвал юридически ничтожными и неприемлемыми требования Зеленского по «формуле мира»

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал «формулу» президента Украины Владимира Зеленского по прекращению военных действий юридически ничтожной, а требования украинского лидера неприемлемыми.
«Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая «формула мира» — юридически ничтожна», — заявил врио губернатора агентству РИА Новости.
Украинский лидер настаивает на том, что прекращение конфликта возможно только при условии возвращения в состав Украины всех ее бывших регионов и компенсации стране всех потерь за счет российских активов, арестованных заграницей.
Ранее Зеленский заявил, что основой урегулирования вооруженного противостояния Москвы и Киева может быть только «формула мира» его государства.