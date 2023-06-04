Подразделения ВС России нанесли удар «Искандером» по складу боеприпасов ВСУ

Российская ракетная бригада нанесла удар с помощью комплекса «Искандер» по складу боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
Военный объект ВСУ располагался близ населенного пункта Дружковка. Также авиация «Южной» группировки войск нанесла удары по командно-наблюдательному пункту временной дислокации украинских подразделений.
«Дивизионом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады Южного военного округа поражен склад боеприпасов 90-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружковка», — говорится в сообщении Астафьева.
Кроме того, российская артиллерия смогла успешно уничтожить украинскую гаубицу «Мста-Б» близ населенного пункта Острое. Также была ликвидирована РСЗО «Ураган» в районе Островского.
Ранее комплексы «Искандер — М» были задействованы в рамках учений ракетных войск Белоруссии. В ходе мероприятий была отработана подготовка и нанесение ударов по условному противнику.