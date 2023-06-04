Госсекретаря Блинкена высмеяли в США после его высказываний о президенте России Владимире Путине

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал «бессмысленными» и «беспочвенными» заявления госсекретаря Белого дома Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине. Экс-военный подверг сомнению слова политика в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Военный эксперт возмутился из-за речи Блинкена, в котором госсекретарь заявил, что знает цели и мысли российского лидера. Политик во время своего выступления в Хельсинки перечислил гипотезы, в которых, как заявляет, президент Путин «убежден».
«Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?», — с сарказмом спросил Риттер.
Экс-разведчик отметил, что следит за высказываниями российского лидера и подчеркнул, что ничего из сказанного Блинкеном не пересекается с реальными выступления Владимира Путина.
Ранее Риттер заявил, что Россия обладает сверхточными радиолакационными спутниками, которые постоянно наблюдают за передвижениями ВСУ.