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Глава Минобороны Китая Шанфу призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине

Политика
Глава Минобороны Китая Шанфу призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу предложил использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украины и началу дипломатического процесса. Об этом рассказал замглавы украинского оборонного ведомства Владимир Гаврилов в интервью Bloomberg.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников и его китайский коллега встретились на полях азиатского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Там они стремились «углубить понимание Пекином ситуации».

«Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. Я надеюсь, что после встречи мы увидим некоторую динамик», — заявил Гаврилов.

Он добавил, что украинская делегация несколько раз контактировала с представителями США. В том числе, Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Накануне глава Пентагона Остин выразил обеспокоенность отказом Китая от более детального сотрудничества. Он выразил надежду, что Пекин изменит свою позицию в ближайшем будущем.
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