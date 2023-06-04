Глава Минобороны Китая Шанфу призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу предложил использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украины и началу дипломатического процесса. Об этом рассказал замглавы украинского оборонного ведомства Владимир Гаврилов в интервью Bloomberg.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников и его китайский коллега встретились на полях азиатского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Там они стремились «углубить понимание Пекином ситуации».
«Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. Я надеюсь, что после встречи мы увидим некоторую динамик», — заявил Гаврилов.
Он добавил, что украинская делегация несколько раз контактировала с представителями США. В том числе, Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Накануне глава Пентагона Остин выразил обеспокоенность отказом Китая от более детального сотрудничества. Он выразил надежду, что Пекин изменит свою позицию в ближайшем будущем.