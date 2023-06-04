Певица Юлиана Караулова высказалась по поводу критики своей работы на Первом канале

Недавно 35-летняя певица Юлиана Караулова сменила Дмитрия Диброва на передаче «Кто хочет стать миллионером?» на Первом. Коллеги очень откровенно оскорбили девушку, а зрители завалили письмами начальников, требуя вернуть старого ведущего.
Певица не впервые сталкивается с подобной ситуацией. Девушка утверждает, что когда она пришла на место солистки в группе 5sta family реакция была еще хуже. Когда артистка собиралась уходить на Первый канал, она сразу готовилась к худшему.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?»