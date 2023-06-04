Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Юлиана Караулова высказалась по поводу критики своей работы на Первом канале

Шоу-бизнес
Певица Юлиана Караулова высказалась по поводу критики своей работы на Первом канале

Недавно 35-летняя певица Юлиана Караулова сменила Дмитрия Диброва на передаче «Кто хочет стать миллионером?» на Первом. Коллеги очень откровенно оскорбили девушку, а зрители завалили письмами начальников, требуя вернуть старого ведущего.

Певица не впервые сталкивается с подобной ситуацией. Девушка утверждает, что когда она пришла на место солистки в группе 5sta family реакция была еще хуже. Когда артистка собиралась уходить на Первый канал, она сразу готовилась к худшему.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?»
кто хочет стать миллионером первый канал юлиана караулова
Военкоры ФАН