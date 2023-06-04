Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Guardian: сербы в Косово начали использовать букву Z как знак протеста против НАТО

Политика
Guardian: сербы в Косово начали использовать букву Z как знак протеста против НАТО

Сербское население в Косово начало использовать букву Z, в качестве протеста против НАТО. Об этом сообщило издание The Guardian.

Сербы наносят данный символ на бронированные автомобили НАТО. Более того, издание Bild опубликовало фотографию солдат Альянса, которые отдыхают перед зданием муниципалитета Звечан, на стену которого нанесена буква Z.

«Сербские протестующие в Звечане применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z», — пишет Guardian.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновений в Косово. Инцидент произошел из-за нападения бойцов НАТО на сербов.
косово сербы нато буква z
Военкоры ФАН