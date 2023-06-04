Украинцам вместо гумпомощи вручают повестки

Новый способ мобилизации граждан изобрели на Украине. Жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают на фронт прямо из очередей за гуманитарной помощью.
«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — приводит РИА Новости сообщение источника из российских силовых структур.
Украинском военкоматам поступило устное распоряжение мобилизовать всех мужчин по правобережью Днепра, которые выйдут к пунктам раздачи гуманитарной помощи. Граждан отправляют на передовую прямо из очередей.
Ранее военный эксперт Сергей Саблин заявил, что для следующего контрнаступления Киеву придется начать призыв мужского населения самых близких к Польше районов.