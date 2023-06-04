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Российские силы уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Гуляйполя при помощи «Солнцепеков»

Армия
Российские силы уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Гуляйполя при помощи «Солнцепеков»

Российские вооруженные силы уничтожили пункт дислокации украинских военных в районе Гуляйполя при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

Боеприпасы данной системы выбрасывают аэрозоль перед детонацией, создавая объемный взрыв. Из-за мощной ударной волны и теплового поля, от «Солнцепека» невозможно укрыться в фортификационных сооружениях.

«Экипажами огнеметных систем «Солнцепек» уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сообщил Чехов.

Кроме того, при помощи барражирующих снарядов «Ланцет» была ликвидирована артиллерийская установка в Екатериновке. Также были уничтожены бронированная машина и автомобиль в районе населенного пункта Сухие Ялы.

Ранее ТОС «Солнцепек» отлично себя показали на Купянском направлении. Там они смогли ликвидировать до взвода живой силы ВСУ и одну единицу техники.
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