Певица Инстасамка сообщила, что хочет вернуться в Россию

Рэперша Дарья Зотеева (более известная, как Инстасамка), заявила, что может вернуться в Москву. Об этом она заявила в социальных сетях.
Певица уехала из России в Дубай еще в прошлом году. Тогда глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила певицу в пропаганде наркотиков и разврата, а концерты исполнительницы были отменены.
В Дубае выступления певице не дали возможности поддержать привычный уровень жизни. Недавно исполнительница приехала в Москву, чтобы встретиться с Мизулиной. Видимо, беседа дала свои плоды, поскольку Инстасамка изъявила желание вернуться.
Девушка опубликовала фотографию с главой безопасного интернета в своих социальных сетях.
Ранее певица Инстасамка объяснила соблюдение налогового законодательства верой в карму.