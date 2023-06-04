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Певица Инстасамка сообщила, что хочет вернуться в Россию

Шоу-бизнес
Певица Инстасамка сообщила, что хочет вернуться в Россию

Рэперша Дарья Зотеева (более известная, как Инстасамка), заявила, что может вернуться в Москву. Об этом она заявила в социальных сетях.

Певица уехала из России в Дубай еще в прошлом году. Тогда глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила певицу в пропаганде наркотиков и разврата, а концерты исполнительницы были отменены.

В Дубае выступления певице не дали возможности поддержать привычный уровень жизни. Недавно исполнительница приехала в Москву, чтобы встретиться с Мизулиной. Видимо, беседа дала свои плоды, поскольку Инстасамка изъявила желание вернуться.

Девушка опубликовала фотографию с главой безопасного интернета в своих социальных сетях.

Ранее певица Инстасамка объяснила соблюдение налогового законодательства верой в карму.
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