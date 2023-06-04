Полиция США определила личность женщины, чье тело было найдено в лесу более 50 лет назад

Полиция США установила личность женщины, чей труп был найден в лесу Флориды в ночь на Хэллоуин 53 года назад. Убитой, которой стражи порядка дали имя «Леди из багажника», оказалась мать пятерых детей из Арезоны Сильвия Джун Атертон.
«Было подтверждено, что Сильвия Джун Атертон — та самая женщина, чей задушенный труп был обнаружен в черном багажнике парохода, брошенном в лесу за рестораном 53 года назад», — приводит NYP сообщение правоохранителей.
Тело погибшей было обнаружено 31 октября 1969 года. Атертон была частично одета и завернута в большой пластиковый пакет. На ее голове были следы ударов. Следователи не смогли опознать ее и дело осталось нераскрытым, а сама многодетная мать была похоронена в могиле с пометкой «Неизвестная Доу». На момент гибели Атертон было 41 год.
Ранее флоридский неонацист, принявший ислам, признал себя виновным в убийстве своих соседей по комнате за неуважение к его вере.