Полиция США определила личность женщины, чье тело было найдено в лесу более 50 лет назад

Тело погибшей было обнаружено 31 октября 1969 года. Атертон была частично одета и завернута в большой пластиковый пакет. На ее голове были следы ударов. Следователи не смогли опознать ее и дело осталось нераскрытым, а сама многодетная мать была похоронена в могиле с пометкой «Неизвестная Доу». На момент гибели Атертон было 41 год.