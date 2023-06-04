В Индонезии объяснили рост пророссийских настроений в стране

Народ Индонезии все чаще занимает пророссийскую позицию в украинском конфликте из-за терпимости РФ к странам исповедующим ислам. Об этом заявил РИА Новости глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра.