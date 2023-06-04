В Индонезии объяснили рост пророссийских настроений в стране

Народ Индонезии все чаще занимает пророссийскую позицию в украинском конфликте из-за терпимости РФ к странам исповедующим ислам. Об этом заявил РИА Новости глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра.
Эксперт отметил, что консервативные мусульмане являются очень влиятельной группой в Индонезии. Иногда их вес может превосходить нейтральный международный нарратив страны.
«Поддержка народом Индонезии Путина и России, а не Украины, не может быть отделена от религиозных чувств. Представление о том, что Украину поддерживают Соединенные Штаты, которые атакуют мусульман», — высказался Дхармапутра.
Ранее заместитель министра экономии Индонезии Мусдалифах Махмуд заявил о намерении страны увеличить поставки кофе в Россию. Он уверен, что Джакарта способна удовлетворить потребности российского рынка в данном товаре.