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Фанаты раскритиковали новую фотосессию бывшей девушки рэпера Тимати Анастасии Решетовой

Шоу-бизнес
Фанаты раскритиковали новую фотосессию бывшей девушки рэпера Тимати Анастасии Решетовой

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова в личном блоге опубликовала новые фотографии, на которых она рекламировала эксклюзивные украшения. Но подписчикам не понравилась свежая фотосессия девушки.

Конечно, Анастасия хотела услышать похвалу и комплименты от подписчиков, но получила лишь критику. Фанатом не понравились огромные губы на похудевшем лице модели.

Ранее Тимати в социальных сетях опубликовал фотографию, где он запечатлен с книгой «Законные налоговые схемы». Так шоумэн подшутил над блогерами, которые в последнее время столкнулись с проблемами с законом.
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